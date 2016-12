Blizzard подготовила подарки для пользователей в честь юбилея Diablo

Компания Blizzard отпразднует 20-летний юбилей Diablo внутри игровых проектов. Об этом игровой гигант сообщил на странице игры Diablo III.Игроки в Diablo III смогут поучаствовать в «Падении Тристрама» и попасть в культовый собор из оригинальной игры, любители Heroes of The Storm получат карту для потасовки и портрет, а фанаты Overwatch смогут создать тематические граффити. В StarCraft 2 игроки получат тематический портрет, а игроки в World of WarCraft сразятся с демонами из Diablo.Напомним, что оригинальная Diablo была выпущена в 1996 году. В первой части культовой игры присутствовало всего три класса персонажей. В 2000-м году вышла вторая часть игры, где количество классов было увеличено до пяти. В 2001-м было выпущено дополнение Lord of Destruction, в котором дополнительно добавили двух персонажей — ассасина и друида.Игра получила развитие в 2012 году, когда была выпущена Diablo III. В ней была тотально переработана классовая система, которая включала пять типов героев. В дополнении Reaper of Souls был добавлен шестой класс под названием «крестоносец».