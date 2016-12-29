ФК «Панатинаикос» открыл киберспортивное подразделение

Греческий футбольный клуб «Панатинаикос» открыл киберспортивное подразделение. Информация об этом появилась на зарубежном портале teamingame.gr.Ожидается, что клуб откроет составы по League of Legends, Starcraft 2, Counter-Strike: Global Offensive, Dota2, NBA2K и FIFA.ФК «Панатинаикос» — греческий профессиональный футбольный клуб из города Афины, выступающий в греческой Суперлиге. Стоит отметить, что «Панатинаикос» является одним из самых титулованных клубов Греции. На его счету 20 побед в чемпионате страны.