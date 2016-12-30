Глава ESforce Holding попал в рейтинг самых молодых успешных бизнесменов России

Глава ESforce Holding Антон Черепенников попал в рейтинг самых молодых успешных бизнесменов России 2016 года, который составил журнал «Секрет Фирмы».В статье указывается, что ESforce Holding уже занимает второе место в мире по капитализации. На первом месте немецкая Electronic Sports League. Ранее Черепенников говорил журналу «Деньги», что в 2015 году компания выручила $3 млн, а в 2017-м хочет вырасти до $40 млн. «Секрет» оценивает оборот ESforce в этом году в $20–25 млн. Эту оценку подтверждает источник, знакомый со структурой холдинга. Долю Черепенникова игроки рынка оценивают в 50%.Стоит отметить, что на первом месте рейтинга оказался основатель социальной сети «Вконтакте» Павел Дуров.