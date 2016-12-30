Слух: во Франции вскоре появится новая команда по CS:GO

Во Франции вскоре может появиться новая команда по Counter-Strike: Global Offensive. В её состав войдут нынешние игроки Team EnVyUs и G2. Информация об этом появилась на французском портале flickshot.fr.По слухам, анонс нового коллектива произойдёт в конце января или же в начале февраля 2017 года. Также отмечается, что игроки договорились о будущем составе команды на ELEAGUE Major 2017 — Offline Qualifier, который проходил в Атланте.Возможный состав команды:— Натан «NBK Шмитт— Ришар «shox» Папильон— Кэнни «kennyS» Шраб— Дан «apEX» Мадесклер— Алехандре «Bodyy» Пианаро— Эдуард «SmithZz» Дюбордо (тренер).