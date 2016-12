Gambit и F5 приглашены на закрытую европейскую квалификацию на DH Las Vegas

Организаторы турнира DreamHack Las Vegas по Counter-Strike: Global Offensive опубликовали список приглашённых команд на закрытую европейскую квалификацию, матчи которой пройдут 9 января.«Инвайты» получили следующие команды: FaZe Clan (Европейский союз), Fnatic (Швеция), Gambit Esports (Казахстан), Mousesports (Европейский союз), FlipSid3 Tactics (СНГ), GODSENT (Швеция), Heroic (Дания) и Gamers2 (Франция).По итогам открытой квалификации к приглашённым командам присоединились Elements Pro Gaming (Россия), DarkPassage (Турция), PRIDE (Польша), hmm (Германия), HellRaisers (Европейский союз), Tricked (Дания), Rogue (Дания) и Norse (Норвегия).FaZe Clan vs. EPG;FlipSid3 vs. Heroic;Gambit vs. Norse;PRIDE vs. GODSENT;mousesports vs. hmm;HellRaisers vs. Tricked;fnatic vs. Rogue;DarkPassage vs. G2.Все матчи закрытой европейской квалификации пройдут в формате Best-of-Three (до победы на двух картах). По итогу отборочных на итоговый турнир отправятся четыре лучшие команды.Напомним, что DreamHack Las Vegas пройдёт с 15 по 19 февраля в Лас-Вегасе. Призовой фонд чемпионата составит $ 450 тыс.