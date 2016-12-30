The Alliance обыграла Danish Bears на Royal Arena #2 по Dota 2

Команда The Alliance обыграла коллектив Danish Bears в первом раунде турнира Royal Arena #2 по Dota 2 со счётом 2:1. Таким образом, шведская пятёрка прошла в полуфинал соревнований, а Danish Bears выбыла из турнира заняв 5-6-е места.
Следующим соперником для Alliance станет российская команда Rebels. На групповом этапе Rebels обыграла Danish Bears. Победитель полуфинального матча поборется за основной приз в размере $ 3 тыс.
Напомним, что в турнире принимают участие шесть коллективов, а общий призовой фонд составляет $ 5 тыс.