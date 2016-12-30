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The Alliance обыграла Danish Bears на Royal Arena #2 по Dota 2

30 декабря 2016, пятница. 22:24. Киберспорт
Команда The Alliance обыграла коллектив Danish Bears в первом раунде турнира Royal Arena #2 по Dota 2 со счётом 2:1. Таким образом, шведская пятёрка прошла в полуфинал соревнований, а Danish Bears выбыла из турнира заняв 5-6-е места.

Следующим соперником для Alliance станет российская команда Rebels. На групповом этапе Rebels обыграла Danish Bears. Победитель полуфинального матча поборется за основной приз в размере $ 3 тыс.

Напомним, что в турнире принимают участие шесть коллективов, а общий призовой фонд составляет $ 5 тыс.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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