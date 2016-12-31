Valve пригласила VR-разработчика в офис компании

Игровой гигант Valve пригласила разработчика VR-шутера Onward Данте Бакли на работу в офис компании. Об этом Данте объявил на странице игры в Steam. Как заявил Бакли, он не будет замешан в работе над проектами Valve, а будет трудиться над собственной игрой. Также это должно ускорить разработку игры.Напомним, что Onward была выпущена 30 августа этого года и стала одним из самых популярных проектов для устройств виртуальной реальности.Возможно, Данте будет связан с созданием единого стандарта для VR-устройств. Стоит отметить, что в начале декабря Valve поддержала данную инициативу вместе с остальными VR-разработчиками.