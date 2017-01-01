Джеймс «Hazed» Кобб покинул команду CLG по CS:GO

Американский игрок Джеймс «Hazed» Кобб покинл состав команды Counter Logic Gaming по Counter-Strike: Global Offensive. Об этом организация сообщила на официальном сайте команды.
«Я никогда не забуду время, проведённое в CLG. Мы начинали, будучи неизвестными игроками, в которых никто не верил, но были люди, которые хотели побеждать. Мы хотели соревноваться и выигрывать титулы. Спустя два года невозможно не оглянутся и не гордиться тем, чего мы достигли. Я хочу поблагодарить CLG за предоставленные возможности.
Будущее остаётся неизвестным. Я собираюсь понять, что я могу улучшить в своей игре. Если я не смогу улучшить свои навыки и не буду пользоваться спросом, то я продолжу двигаться дальше. Я буду рассматривать предложения от других команд и буду стримить. Готов рассмотреть позиции аналитика или стримера организации», — прокомментировал свой уход Hazed.
Джеймс выступал в составе CLG с января 2015 года. За это время ему удалось одержать победы на Northern Arena 2015, WinOut.net CS:GO Championship и CEVO Professional Season 6, а также войти в четвёрку лучших в целом ряде турниров.