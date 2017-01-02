Тауфик «TAFA» Хидри: не хочу, чтобы из киберспорта делали сумасшедший шоу-бизнес

Комментатор StarLadder в дисциплине Counter-Strike: Global Offensive Тауфик «TAFA» Хидри в интервью порталу Cybersport.ru рассказал о планах студии на 2017 год, а также подвёл итоги прошедшего года.
«Всё зависит от организаторов турниров. Они не всегда уделяют внимание не англоязычным студиям. В будущем, я думаю, работа с места проведения станет нормой. Студия StarLadder в любом случае в следующем году на мэйджоры будет отправлять журналистов. Они будут присылать оттуда картинку, которую мы будем показывать между матчами. Все мы понимаем, что сейчас это не тот уровень, к которому стремятся современные трансляции по Counter-Strike. Пока они остаются в далеком 2010 году. Будем пытаться улучшить качество. Я рад, что появилась конкуренция, что появились ребята из RuHub. Я думаю, что мы все очень сильно продвинемся в следующем году. [...]
Как заставить человека играть в игру, в которую он никогда играл, но увидел по ТВ? Это сложно. Но какую-то аудиторию это заинтересует. Очень хорошо, что телевизор увидел киберспорт. Появляется новый контент, может, появятся хорошие комментаторы. [...]
Я надеюсь, что из CS:GO не сделают закрытую лигу. Американцы хотят сделать НБА или НХЛ, европейцы — УЕФА. Все забывают, что Counter-Strike в первую очередь похож на теннис. Там есть четыре турнира „Большого шлема“, куча турниров ATP и турниры третьего-четвёртого ранга. И теннисисты хотят — едут на турниры, не хотят — не едут. Нужно создать орган, который сможет выбивать даты для турниров, чтобы команды могли побывать и там, и там, и там. Будет большой проблемой для всех, если рынок поделят несколько организаций. Я не хочу, чтобы из киберспорта делали какой-то сумасшедший шоу-бизнес», — поведал Хидри.