Джимми «DeMoN» Хо и Сэм «BuLba» Сосейл будут выступать в одной команде
2 января 2017, понедельник. 18:00.
Киберспорт
Бывший игрок Fnatic Джимми «DeMoN» Хо
в своём «твиттере» представил свою новую команду по Dota 2
— Team Onyx. В неё помимо самого Хо вошли Сэм «BuLba» Сосейл
, Ким «DuBu» Дуенг
и Мейсон «Mason» Венне
(в системе Valve зарегистрировался под ником Albino. — Прим. «Чемпионата»
). Имя пятого члена состава будет объявлено позже.
До Team Onyx Сосейл выступал за Team Liquid, Ким числился в MVP Phoenix, а Венне играл за Doo Wop. Главной целью новообразованного коллектива является участие на киевском мэйджоре.
Текущий состав Team Onyx:
— Джимми «DeMoN» Хо;
— Сэм «BuLba» Сосейл;
— Мейсон «Mason» Венне;
— Ким «DuBu» Дуенг.