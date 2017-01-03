ФК «Копенгаген» подписал бывший состав Dignitas по CS:GO

Датский футбольный клуб ФК «Копенгаген» подписал бывший состав Team Dignitas по дисциплине Counter-Strike: Global Offensive. Сообщается, что коллектив теперь будет выступать под названием North.
Состав команды:
— Маттиас «MSL» Лауридсен
— Рубен «RUBINO» Виллароел
— Кристиан «k0nfig» Винеке
— Эмиль «Magiskb0Y» Рейф
— Рене «cajunb» Борг.
Напомним, что в прошлом году этот состав стал победителем турниров EPICENTER: Moscow и DreamHack Tours 2016.
ФК «Копенгаген» — датский футбольный клуб из города Копенгаген, который является одним из самых успешных клубов Дании.