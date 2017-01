Fnatic представила состав на ESL One Genting

Киберспортивная организация Fnatic представила состав по Dota 2 , который примет участие в турнире ESL One Genting.— Чай «Mushi» Е Фун;— Чонг «Ohaiyo» Синь Ху;— Моххамад «InYourDreams» Ризки;— Юн Мин «Febby» Ким;— Энг «YamateH» Вэй Пунг.Напомним, что после неудачного выступления на квалификации к The Boston Major состав Fnatic по Dota 2 покинули ESL One Genting пройдёт с 6 по 8 января в малайзийском парке развлечений «Гентинг Хайлендз». Призовой фонд турнира составит $ 250 тыс. По результатам жеребьёвки Fnatic попала в группу A, где сыграет с Newbee (Китай), Team NP (Канада) и Virtus.pro (Россия).