Организаторы The ELEAGUE Major опубликовали расписание первого раунда турнира

Организаторы турнира The ELEAGUE Major по дисциплине Counter-Strike: Global Offensive опубликовали расписание первого раунда турнира.Gambit eSports vs NorthTeam Fnatic vs G2 EsportsSK Gaming vs HellRaisersVirtus.Pro vs OpTic GamingNatus Vincere vs mousesportsTeam Liquid vs Team EnVyUsAstralis vs GODSENTFlipSid3 Tactics vs FaZe ClanНапомним, что групповой этап The ELEAGUE Major 2017 пройдёт по швейцарской системе. Турнир пройдёт с 22 по 25 января 2017 года. Призовой фонд соревнования составляет $ 1 млн.