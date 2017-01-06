Digital Chaos вышла в плей-офф-стадию турнира ESL One Genting 2017

Команда Digital Chaos обыграла со счётом 2:1 китайский коллектив Wings Gaming и вышла в плей-офф-стадию турнира ESL One Genting 2017 по дисциплине Dota 2.Теперь Wings Gaming предстоит провести матч против победителя пары WarriorsGaming.Unity и Execration. В это же время пятёрка игроков из Digital Chaos сыграет в полуфинале турнира с командой, которая займёт второе место в группе А.Напомним, что турнир ESL One Genting 2017 проходит с 6 по 8 января в Малайзии, в курортном комплексе Genting Highlands. Всего за призовой фонд в $ 250 тыс. борются восемь коллективов со всего мира.