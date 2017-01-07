Дмитрий DityaRa Миненков вошёл в состав Vega Squadron по Dota 2

Российский игрок Дмитрий DityaRa Миненков вошёл в обновлённый состав Vega Squadron по Dota 2. Об этом сообщается на официальном сайте организации. Ранее DityaRa был замечен в составе команды на Royal Arena #2, где Vega одержали победу.
«Я рад, что теперь буду выступать под знамёнами «акул». Я настроен на упорный труд и надеюсь, что мы с ребятами сможем порадовать наших болельщиков отличными результатами на ближайших турнирах и, конечно же, сумеем отобраться на киевский Мейджор», — прокомментировал присоединение DityaRa.
Состав Vega Squadron по Dota 2:
— Андрей «Mag» Чипенко
— Акбар «SoNNeikO» Бутаев
— Семён «CeMaTheSlayeR» Кривуля
— Дмитрий «Ditya Ra» Миненков
— Сергей «God» Брагин