Cloud9 представила новый состав по Dota 2

Бывшие игроки The Imperial подписали контракты с американской киберспортивной организацией Cloud9.
Предыдущий ростер C9 в дисциплине Dota 2 был представлен в сентябре 2015 года, однако уже в ноябре был распущен.
Среди главных достижений экс-игроков The Imperial — победа на D2CL Season 9 и LAN-финалах WESG 2016 для команд из Европы и СНГ. Первые игры в составе Cloud9 датчане проведут уже 12 января на мировых финалах World Electronic Sports Games.
Состав Cloud9:
— Маркус «Ace» Хоэльгаард;
— Йон «13abyknight» Андерсен;
— Микки «Heste» Морча Джангет;
— Данни «NoiA» Морч Джангет;
— Кристофер «Ryze» Винтер.