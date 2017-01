Newbee сыграет в финале ESL One Genting

В полуфинале турнира ESL One Genting по Dota 2 китайская команда Newbee обыграла чемпионов The International 2016 — соотечественников из Wings Gaming. Встреча закончилась со счётом 2:1.За своё выступление на чемпионате «крылышки» получили $ 22,5 тыс., разделив в итоговом протоколе третье-четвёртое место с российской командой Virtus.pro.В финале Newbee сыграет с интернациональной пятёркой Digital Chaos, в составе которой выступает украинский киберспортсмен. Решающая игра первенства начнётся 8 января в 14:00 мск. Победитель ESL One Genting заработает $ 125 тыс., серебряный призёр — $ 50 тыс.