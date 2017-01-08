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Newbee сыграет в финале ESL One Genting

8 января 2017, воскресенье. 14:28. Киберспорт
В полуфинале турнира ESL One Genting по Dota 2 китайская команда Newbee обыграла чемпионов The International 2016 — соотечественников из Wings Gaming. Встреча закончилась со счётом 2:1.

За своё выступление на чемпионате «крылышки» получили $ 22,5 тыс., разделив в итоговом протоколе третье-четвёртое место с российской командой Virtus.pro.

В финале Newbee сыграет с интернациональной пятёркой Digital Chaos, в составе которой выступает украинский киберспортсмен Роман «Resolut1on» Фоминок. Решающая игра первенства начнётся 8 января в 14:00 мск. Победитель ESL One Genting заработает $ 125 тыс., серебряный призёр — $ 50 тыс.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Dota 2
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