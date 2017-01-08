Rebels победила на ProDotA Cup Europe #13

Команда Rebels стала чемпионом 13-го турнира серии ProDotA Cup по Dota 2. В финале российская пятёрка обыграла соотечественников из F.R.I.E.N.D.S. со счётом 3:1.
За своё выступление на турнире Rebels заработала $ 3,5 тыс. Серебряные призёры получили $ 1 тыс. Бронзу ProDotA Cup Europe #13 и $ 500 завоевала датская команда Team Life.
Чемпионаты серии ProDotA Cup проходят ежемесячно в онлайне. Участниками турнира становятся 16 команд второго-третьего эшелона, а также новообразованные пятёрки для проверки собственных сил. В отличие от американского, в европейском дивизионе отсутствует групповой этап.