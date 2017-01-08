Сунь «Jixing» Жуньфу присоединился к LGD.FY

После ухода из основного состава LGD Сунь «Jixing» Жуньфу стал игроком LGD.Forever Young. Об этом свидетельствуют данные сайта регистрации трансферов команд по Dota 2.
Напомним, что до этого из LGD.FY ушёл Яо «Yao» Чжэнчжэн — игрок продолжит карьеру в первой команде LGD Gaming. Также ростер Forever Young покинул Чжан «xiao8» Нин, который объявил о завершении киберспортивной карьеры. Имя пятого игрока состава остаётся неизвестным.
Текущий состав LGD.FY:
— Се «Super» Цзюньхао;
— Ду «Monet» Пэн;
— Ло «lpc» Пучао;
— Сунь «Jixing» Жуньфу.