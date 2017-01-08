Team Empire определилась с составом по Dota 2

Российская киберспортивная организация Team Empire представила состав по Dota 2 на весенний сезон. К команде официально присоединились украинец Ростислав «fn» Лозовой и россиянин Владимир «Chappie» Кузьменко, которые помогали «Империи» в матчах на WellPlay Invitational #6 и Royal Arena #2.
«Можно дать достаточно стандартный комментарий, рассказав, как подбирали игроков, какая атмосфера в команде и каких свершений мы ждём от состава в новом году. Можно добавить к этому комментарию пару предложений в стиле: „Добро пожаловать в семью!“, „Дайте сыграться“, „Будет тяжело, но с вашей поддержкой нам горы по плечо!“ или „Мы очень рады, что такой сильный и уверенный игрок, как «Username» присоединился к нам“… Но это всё будет в другой раз — пусть наши результаты в новом сезоне скажут всё за меня», — прокомментировал данную новость менеджер состава Дмитрий «Korb3n» Белов.
Состав Team Empire:
— Ринат «KingR» Абдуллин;
— Андрей «Ghostik» Кадык;
— Ярослав «Miposhka» Найдёнов;
— Ростислав «fn» Лозовой;
— Владимир «Chappie» Кузьменко.
Напомним, что минувшей осенью Team Empire покинули Илья «ALOHADANCE» Коробкин и Сергей «God» Брагин.