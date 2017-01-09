Василий Кикнадзе: киберспортсмены в очень хорошей физической форме

Экс-руководитель телеканала «Спорт» Василий Кикнадзе в интервью спортивной редакции «БИЗНЕС Online» рассказал, чем он занялся после ухода с федерального телевидения, а также поведал о том, что его больше всего удивило в киберспорте.«Поставил на первый план собственные интересы и занялся Интернетом вообще и киберспортом в частности. Его можно запрещать, закрывать, ставить барьеры и закрывать Интернет, но популярность киберспорта будет только расти».«Многие профессиональные киберспортсмены – они в очень хорошей физической форме, а не паукообразные хлюпики», – считает Кикнадзе. При этом, по его мнению, киберспорт является универсальным благодаря повсеместному распространению Интернета: «[Киберспорт] не имеет границ. Его огромное преимущество – в интернационализме. Команда может состоять из русских, украинцев, белорусов – и никаких проблем не возникает».