Европейская организация Reunited объявила о своём закрытии. Информация об этом появилась на официальном сайте команды. Сообщается также, что руководство коллектива уже расторгло контракты с игроками по Overwatch и Rocker League.В заявлении отмечается, что причиной такого решения послужили финансовые трудности, которые не так давно возникли у организации.Напомним, Reunited основали игроки бывшего состава Fnatic по Overwatch. Лучшим достижением команды под новым тегом стало первое место на турнире ingame Overwatch Masters и серебряные медали на ESL Overwatch Atlantic Showdown — Gamescom.