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Роман Дворянкин: оцениваю выступление VP на мэйджоре как удовлетворительное

11 января 2017, среда. 11:11. Киберспорт
Генеральный менеджер российской киберспортивной организации Virtus.pro Роман Дворянкин написал очередной пост в блоге на сайте Cybersport.ru, в котором подвёл итоги выступления состава по Dota 2 на The Boston Major и ESL One Genting.

«Как уже рассказал Lil в своем недавнем большом интервью, в конце лета прошлого года перед новым составом была поставлена одна основная задача — нащупать игровые связи и взаимодействия, понять, как наиболее эффективно использовать сильные стороны каждого из игроков, набить первые шишки. Мы не требовали от ребят сразу что-то выигрывать, громко заявлять о себе. С этой задачей коллектив справился блестяще: в сентябре и октябре команда много тренировалась, прошла отбор на BTS и DreamLeague, затем была успешная квалификация в Бостон и долгая поездка в США, первая часть которой завершилась победой на The Summit 6.

В Бостон мы приехали фаворитами, и было очевидно, что этот статус на нас давил — это абсолютно нормальное положение вещей. Я оцениваю выступление на мэйджоре как удовлетворительное: мы прошли через сложнейшую квалификацию, уверенно выиграли группу, побеждали те команды, которые надо было обыгрывать, но споткнулись о сверхмотивированных [игроков] Evil Geniuses. Вот несколько основных причин, по которым нам не удалось продвинуться дальше:

— Успехи перед турниром. Когда у тебя идет игра, ты не склонен менять стратегию, и это был именно наш случай. Мы знали, что нужно наигрывать новые сочетания, и делали это, но основной упор был сделан именно на наших ключевых наработках.

— Схема турнира. На мой взгляд, Single-Elimination (плей-офф The Boston Major проводился по олимпийской системе. — Прим. “Чемпионата”) — отличный формат, но при условии, что игры в группе имеют какое-то значение. Те же EG провалили групповой этап, заперлись в “практис-руме” на два дня и вышли на игру с нами с новыми наработками. Single-Elimination работает отлично, когда из группы с четырьмя участниками выходят две сильнейшие команды, а не все подряд.

Турнир в Малайзии прошёл по схожей схеме с поправкой на новый патч. Мы достойно выступили на первом этапе, но в игре с DC всё решили отдельные моменты, и они оказались сильнее. Как и в случае с игрой против EG в Бостоне, обе карты мы могли и должны были выигрывать, и это то, что вселяет в меня уверенность в предстоящем успехе. Мы хорошо понимаем причины этих поражений, ребята реагируют на них как на временные трудности и понимают, что нужно сделать, чтобы избежать подобных ситуаций в дальнейшем. Это те самые шишки, которые нам нужно было набить, именно об этом говорил Solo в своем интервью нашему YouTube-каналу», — написал Дворянкин.

Напомним, что на прошедшем мэйджоре по Dota 2 российская пятёрка Virtus.pro заняла 5-8-е место в итоговом протоколе. При этом за несколько дней до начала турнира букмекеры отдавали победу на турнире «медведям». На ESL One Genting россияне поделили третье-четвёртое место с Wings Gaming, уступив в полуфинале соревнований будущим чемпионам — Digital Chaos.
Источник: Cybersport.ru Сообщить об ошибке
Теги
Virtus.pro Dota 2 The Boston Major
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