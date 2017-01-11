CLG подписала трёх экс-игроков Na`Vi в Hearthstone

Американская киберспортивная организация Counter Logic Gaming подписала контракты с тремя бывшими игроками Natus Vincere по Hearthstone. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
В команду пришли немец Себастьян «Xixo» Бентерт, датчанин Фредерик «Hoej» Нильсен и кореец Джон Су «Surrender» Ким.
Напомним, что в сентябре 2016 года Na`Vi распустила состав по Hearthstone. Причиной этого решения стало то, что менеджмент организации решил сосредоточить силы на более популярных киберспортивных дисциплинах. Помимо вышеперечисленных игроков «Рождённых побеждать» также покинул швед Себастьян «Ostkaka» Энгвалл. Сейчас он выступает за The Alliance.