РФПЛ анонсировала турнир по FIFA 17

Российская футбольная Премьер-Лига анонсировала «Открытый чемпионат РФПЛ» по виртуальному футболу. Победитель первенства представит Россию на квалификации к чемпионату мира по FIFA 17 — Ultimate Team Championship.
Отборочные соревнования на турнир от РФПЛ пройдут 22 января (на PlayStation 4) и 5 февраля (на Xbox One). По их итогам будут определены четыре киберфутболиста, которые попадут в финальный этап чемпионата, где сразятся с представителями клубов Премьер-Лиги. Всего в основном турнире будут участвовать 25 игроков.
Точная дата и место проведения «Открытого чемпионата РФПЛ» пока не определены, но на сайте ведомства говорится, что матчи финального этапа пройдут в марте. Подать заявку на участие и ознакомиться с регламентом первенства можно здесь.