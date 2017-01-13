Virtus.pro и NiP получили инвайты на турнир IEM Katowice 2017 по CS:GO

Команды Virtus.pro и Ninjas in Pyjamas стали первыми подтверждёнными участниками турнира Intel Extreme Masters Katowice 2017 по Counter-Strike: Global Offensive. Об этом организаторы объявили на официальном сайте турнира.
Всего в турнире примут участие 12 коллективов. Организаторам предстоит выдать ещё 6 приглашений, а также провести квалификации в американском и европейском регионах. Из Северной Америки на турнир отправится одна команда, а из Европы — три участника.
Напомним, что IEM 2017 Katowice пройдёт с 1 по 5 марта в Катовице (Польша). Призовой фонд соревнований составит $ 250 тыс.