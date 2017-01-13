Team Ukraine и MAX.Y сыграли вничью на WESG по Dota 2

Team Ukraine сыграла вничью с китайским коллективом MAX.Y на групповой стадии турнира World Electronic Sports Games по Dota 2. Таким образом, китайская пятёрка сохранила за собой лидирующее место в турнирной таблице.
В свою очередь Team Ukraine находится на грани вылета из соревнований. Решающим станет матч с Signature.Trust. Он пройдёт 13 января в 14:00 по московскому времени. Также исход может зависеть от исхода встречи TnC с Comanche.
WESG по Dota 2 завершится 15 января. Призовой фонд соревнований составляет $ 1,5 млн.