YouTube Gaming выкупила права на показ матчей ESL Pro League

Стримерская платформа YouTube Gaming в новом сезоне станет эксклюзивным правообладателем англоязычных трансляций лиги ESL Pro League по Counter-Strike: Global Offensive. При этом трансляции на других языках будут показаны на других сервисах. Об этом сообщает The Score Esports.
Матчи шестого сезона ESL Pro League будут показаны YouTube Gaming в разрешении 1920 на 1080 и с 60 кадрами в секунду. В каком качестве будут показаны игры пятого сезона, не сообщается. Неизвестная и сумма сделки между Electronic Sports League и стримерской площадкой.
По словам киберспортивного инсайдера Ярека «DeKay» Льюиса, финалы пятого сезона пройдут с 3 по 4 июня. Шестой сезон завершится в декабре.