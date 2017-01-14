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Heroic и FlipSid3 вышли в плей-офф DreamHack Leipzig

14 января 2017, суббота. 14:54. Киберспорт
Датская пятёрка Heroic и коллектив из СНГ FlipSid3 Tactics вышли в плей-офф турнира DreamHack Leipzig по Counter-Strike: Global Offensive.

На групповом этапе чемпионата в очных встречах игроки Heroic сначала оказались сильнее шведов из qwerty (16:8 @ de_cobblestone), а затем нанесли поражение франко-бельгийскому составу LDLC (16:13 @ de_cobblestone).

Коллектив Андрея «B1ad3» Городенского в первом матче обыграл немцев из BIG (16:11 @ de_overpass), а затем расправился с российской командой Vega Squadron (16:14 @ de_nuke).

14 января определятся имена ещё двух пятёрок, которые также выйдут в плей-офф киберспортивного первенства.

DreamHack Leipzig проходит с 13 по 15 января в Лейпциге. Победитель турнира получит чек на $ 50 тыс.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Counter-Strike: Global Offensive
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