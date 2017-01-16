Дэниал «Gods» Грэйзер присоединился к составу Cloud9 по Overwatch

«Я рад присоединиться к Cloud9. Переход в такую крупную организацию безусловно большой шаг в моей карьере, и я с нетерпением жду начала совместно работы. Я также рад присоединиться к очень опытному коллективу, который знает, что нужно делать для победы», — прокомментировал свой трансфер Gods.
Первое выступление команды с новым игроком состоится 17 января на лиге OGN Overwatch APEX Season 2. Напомним, что в турнире всего будут присутствовать три западные команды, одна из которых C9. Соревнования пройдут в столице Южной Кореи Сеуле.
Состав Cloud9 по Overwatch:
— Адам «Adam» Эскель
— Грег «Grego» МакАллен
— Кевин «deBett» ДэБеттенкорт
— Дэррик «reaver» Новиски
— Лейн «Surefour» Робертс
— Дэниал «Gods» Грэйзер.