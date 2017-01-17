Natus Vincere сыграет на европейской квалификации к DAC 2017

Оргкомитет чемпионата Dota 2 Asia Championships 2017 опубликовал список и состав групп отборочного этапа для команд из Европы, Юго-Восточной Азии, СНГ и Америки.
На групповом этапе участники будут распределены на две подгруппы, после чего команды сыграют между собой по круговой системе. Коллективы, занявшие первые и вторые места, выйдут в следующий этап, в котором сыграют друг с другом в формате Double Elimination. Победитель второго этапа сыграет в финальной стадии DAC 2017.
Обновленный состав Natus Vincere сыграет на европейской квалификации, поскольку большинство игроков не являются представителями СНГ-региона.
СНГ:
— Virtus.pro;
— F.R.I.E.N.D.S.;
— Vega Squadron;
— Rebels;
— Team Spirit;
— Comanche;
— Team Empire;
— LQ.
Европа
— Ad Finem;
— Natus Vincere;
— Team Secret;
— Team Liquid;
— The Alliance;
— Cloud9;
— B)ears;
— January 25th.
Америка:
— Digital Chaos;
— Team Onyx;
— Team NP;
— Team Freedom;
— compLexity Gaming;
— Infamous;
— WanteD;
— SG e-sports.
Юго-Восточная Азия:
— WarriorsGaming.Unity;
— Execration;
— Team Faceless;
— Signature.Trust;
— Fnatic;
— Mineski;
— TnC Pro Team;
— RRQ.
Путевки в основной этап соревнований уже получили команды VG.J и Invictus Gaming, которые лучше всего проявили себя на групповом этапе китайских отборочных.
Финальная стадия DAC 2017 пройдёт в Шанхае с 28 марта по 4 апреля. Киберспортсмены разыграют $ 500 тыс.