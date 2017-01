M19 подтвердила своё участие на IEM Katowice по League of Legends

Организации M19, Cloud 9, H2k-Gaming и Unicorns of Love подтвердили своё участие на турнире Intel Extreme Masters World Championship Katowice по дисциплине League of Legends.Список участников:— M19— Samsung Galaxy— Unicorns of Love— H2k Gaming— SK Telecom T1— Edward GamingНапомним, что нынешний состав M19 завоевал слот на IEM Katowice за счёт удачного выступления на чемпионате мира—2016.IEM Katowice пройдёт с 22 по 26 февраля 2017 года в городе Катовице, Польша. Призовой фонд соревнования составит $ 150 тыс.