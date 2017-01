Владимир «No[o]ne» Миненко: русскоязычные комментаторы — это, мягко говоря, шок

На официальном сайте организации Virtus.Pro появилось интервью с игроком Dota 2 состава — Владимиром «No[o]ne» Миненко. В рамках этой беседы Владимир поделился своим мнением касательно выступления команды на ESL One Genting 2017, а также высказался по поводу русскоязычных комментаторов.«Перед Малайзией (место проведения ESL One Genting. — Прим. ред.) у нас был сложный период. Во время тренировок игра совершенно не клеилась, результаты были несопоставимы с тем, что было при старом патче. Даже к турниру мы не до конца разобрались в мете. Пики и баны были ужасные, нам банально не хватало вводных. Независимо от пиков игра у нас была на плохом уровне. Сейчас пики — это 60-70% успеха, поэтому они так важны.[...] Русскоязычные комментаторы — это, мягко говоря, шок. Аналитики ещё более-менее. Хайпить и давать оценки — это вполне нормально для аналитиков и комментаторов. Но это нужно делать в меру и нужными словами. Подбирать их, чтобы не обижать игроков. У нас, к сожалению, комментаторы не могут этого сделать, они считают себя выше этого. Думаю, что аналитиком должен быть профессиональный игрок, закончивший карьеру. Комментатором может стать кто угодно, но аналитиком точно нет — слишком сложная игра», — заявил Миненко.Напомним, что на ESL One Genting 2017 Virtus.Pro заняла итоговую позицию с 3-го по 4-е место.