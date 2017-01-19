Польский теннисист Ежи Янович оказался любителем CS:GO

Известный польский теннисист Ежи Янович оказался любителем поиграть в Counter-Strike: Global Offensive. Как оказалось, спортсмен не просто играет в CS:GO, но имеет даже свой личный канал на «твиче», где ведёт стримы. Увлечение теннисиста также принесло ему некоторую известность. На его канал подписано более 50 тыс. человек.
В спортивной сфере Ежи Янович известен как очень импульсивный и эмоциональный теннисист. Среди спортивных достижений игрока Кубок Хопмана в составе сборной Польши, участие в полуфинале Уимблдона в 2013 году. Также он бывшая пятая ракетка юниорского рейтинга.