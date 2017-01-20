Дерек «desi» Брэнчен стал игроком compLexity

Североамериканская киберспортивная организация compLexity Gaming объявила о перестановке в своем составе по Counter-Strike: Global Offensive.
Команду покинул канадец Кори «APE» Бэйт, а на его место пришел американец Дерек «desi» Брэнчен, до этого выступавший за Winterfox.
Первым турниром для обновленного состава coL станет DreamHack Masters Las Vegas, который пройдет с 15 по 19 февраля.
Текущий состав compLexity:
— Рори «dephh» Джексон;
— Киа «Surreal» Мэн;
— Брэд «androidx23» Фодор;
— Майкл «Uber» Стейплс;
— Дерек «desi» Брэнчен;
— Мэтт «Warden» Диккенс.