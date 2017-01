В Южной Корее запустили шоу под названием «Кушать подано» (The Meal is Ready). Его ведущим стал известный корейский шеф-повар Чой Хян, являющийся большим поклонником вселенной World of Warcraft Суть шоу заключается в том, что гости студии Хяна будут готовить блюда в тематике многопользовательской ролевой игры Blizzard, а также рассказывать друг другу о своём опыте игры в World of Warcraft. Первый эпизод шоу выйдет на экраны 20 января.Напомним, что в мае 2016 года Blizzard анонсировала книгу рецептов с описанием способов приготовления тематических блюд из World of Warcraft.