Университет Торонто будет платить стипендию за успехи в киберспорте. Информация об этом появилась на официальном сайте канадского университета.Средства на это выделит бизнесмен Виктор Синь, который ранее обучался в этом университете, а также участвовал в соревнованиях по StarCraft.Отмечается, что получить эту стипендию сможет лишь один студент очного отделения в области прикладной науки и инженерии.Торонтский университет — крупнейший университет Канады, который занимает 21-ю строчку в мировом рейтинге университетов.