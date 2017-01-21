Evil Geniuses обыграла Team Faceless в рамках турнира Dota Pit League Season 5

Американская команда Evil Geniuses обыграла Team Faceless со счётом 2:1 в рамках турнира Dota Pit League Season 5 по дисциплине Dota 2.Таким образом, Evil Geniuses прошла в полуфинал верхней сетки соревнования, где встретится с победителем пары Digital Chaos и Team Secret. В это же время Team Faceless продолжит борьбу в нижней сетке турнира.Напомним, что Dota Pit League Season 5 — турнир по Dota 2, который традиционно проходит в хорватском городе Сплит. Призовой фонд соревнования составляет $ 150 тыс.