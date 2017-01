Роналдо приобрёл часть акций киберспортивной организации CNB e-Sports Club

Двукратный чемпион мира по футболу в составе бразильской сборной Роналдо стал одним из пяти акционеров киберспортивной организации CNB e-Sports Club. В число новых акционеров клуба также вошли участник команды POKERSTARS Pro Brazil Андре Аккари и исполнительный директор бразильской серии покера Игорь Трафане. Вместе они стали владельцами 50 % CNB.Другая половина акций CNB e-Sports Club осталась у основателей организации Клебера «Fuzi» Фонсека и Карлоса «Fury» Фонсека-младшего. По словам братьев, они продолжат управлять компанией в то время, как новые владельцы займутся развитием киберфутбольного направления и поиском новых игровых дисциплин.В настоящее время под бразильским тегом CNB e-Sports Club выступают команды по Counter-Strike: Global Offensive, League of Legends и Heroes of the Storm.