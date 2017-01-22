Роман «RAMZES666» Кушнарев: мы волновались, чтобы не занять топ-16

«На Summit были игры не столь утомительные, как на Dota Pit League. Здесь перерывы между играми 14-15 часов. У нас крашились компы, у меня лагала дота. Играть было очень дискомфортно. Кто-то из сотрудников Dota Pit League пошутил, что это связано с цифрами 666 в моём никнейме.
Было волнение в первой игре в плей-офф навылет. Мы волновались, чтобы не занять топ-16. Волнение было точно. В том, что мы плохо сыграли на мажоре, имеется и моя вина. Не ладилось с пиками. В сравнении с положением фаворита играть в статусе тёмной лошадки полегче. Несмотря на поражение, мы ожидали Team Faceless как соперника», — рассказал Роман.
Стоит отметить, что менеджмент Virtus.pro в настоящее время не даёт однозначных оценок выступлениям коллектива. Роман Дворянкин особенно отметил, что результаты коллектива будут оцениваться по окончании The Kiev Major 2017.
Напомним, что The Kiev Major пройдёт с 20 по 23 апреля в Киеве. Призовой фонд соревнований составит $ 3 млн.