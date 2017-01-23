Команда Team Empire сыграет с победителем турнира OMEN Dota 2 CUP

В рамках турнира Omen Dota 2 CUP состоится шоу-матч, в котором победитель турнира сыграет с одним из самых популярных профессиональных коллективов СНГ — Team Empire.
Игра состоится 23 января в 20:00 по московскому времени и пройдёт в формате best-of-5. Победитель встречи станет обладателем денежного приза в размере 130 тыс. руб. Комментировать матч будут Арен «VeRsuta» Зурабян и Георгий «Lum1Sit» Андропов. Трансляция пройдёт на канале Game Show в Twitch.tv.
Соперник команды Team Empire определится в финале турнира Omen Dota 2 CUP в 16:00 по московскому времени.