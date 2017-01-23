Virtus.pro отказалась от участия в SL i-League StarSeries Season 3

Российская команда Virtus.pro отказалась от участия в финальном этапе европейских отборочных на SL i-League StarSeries Season 3 по Dota 2. Об этом сообщает портал Cybersport.ru.
По словам генерального менеджера российской киберспортивной организации Романа Дворянкина, решение было принято для того, «чтобы уверенно чувствовать себя в новой мете». Также стало известно, что в ближайшее время состав «медведей» соберётся на бессрочном буткемпе в Москве, который «будет проходить до тех пор, пока наработки не дадут результата».
При этом Дворянкин подтвердил участие команды в квалификационном турнире на Dota 2 Asia Championship 2017, но отметил, что игроки не будут показывать все заготовки.