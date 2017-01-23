Natus Vincere вернулась в десятку лучших команд мира по CS:GO

Портал HLTV.org опубликовал обновлённый рейтинг лучших команд мира по Counter-Strike: Global Offensive.
Команда из СНГ Natus Vincere после недельного перерыва вернулась в десятку сильнейших, поднявшись с 11-го на 9-е место.
Тройка лидеров осталась без изменений: первое место по-прежнему удерживают датчане из Astralis, второе место — за североамериканской командой OpTic Gaming, замыкает тройку бразильская пятёрка SK Gaming.
Лучшие команды мира по CS:GO по версии HLTV.org (в скобках указана позиция команды в прошлой версии рейтинга).
1 (1). Astralis (Дания) — 962.
2 (2). OpTic Gaming (Северная Америка) ‒ 870.
3 (3). SK Gaming (Бразилия) ‒ 815.
4 (5). Virtus.pro (Польша) ‒ 659.
5 (4). NiP (Швеция) ‒ 601.
6 (6). North (Дания) ‒ 582.
7 (7). FaZe Clan (Европейский союз) – 563.
8 (8). Team EnVyUs (Франция) ‒ 493.
9 (11). Natus Vincere (СНГ) – 447.
10 (9). Cloud9 (США) ‒ 419.
…
16 (14). Gambit Esports (Казахстан) – 194.
19 (18). FlipSid3 Tactics (СНГ) – 168.
29 (30). Vega Squadron (Россия) – 74.
HLTV.org — ведущий портал, освещающий CS:GO. В профессиональном сообществе рейтинг HLTV.org считается самым объективным. На его основе некоторые организаторы турниров проводят жеребьёвки.