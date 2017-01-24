Российская организация Team Empire анонсировала состав по League of Legends. Анонс появился на официальном сайте команды.Состав команды:— Роман «Ques» Генералов— Владислав «Antariys» Смородин— Александр «Pyrex» Степаненко— Максим «MID666» Тарасов— Владислав «Kinzu» Белоконь— Филипп «Haduken» Романов (тренер)«После окончания летнего сплита LCL мы взяли паузу. Важно было разобрать допущенные ошибки и понять, как правильно двигаться дальше. В итоге было принято решение собирать новый состав с чистого листа.[...] Сейчас команда находится на буткемпе, где готовится к своим первым матчам в Лиге претендентов. Задача только одна – вернуться в LCL по итогам весеннего сплита, и у нас есть все шансы, чтобы выполнить её», — прокомментировал эту новость спортивный директор Team Empire Александр «StrangeR» Соломонов.Напомним, что по итогам регулярного сезона летнего сплита Континентальной лиги Team Empire заняла восьмое место. После этого коллектив уступил команде Just.MSI Alpha в рамках турнира продвижения и потерял свой слот в LCL.