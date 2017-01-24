Team Empire обыграла Cloud9 в шоу-матче OMEN Dota 2 CUP

Российская команда Team Empire по Dota 2 одержала победу над датским составом Cloud9 в шоу-матче турнира OMEN Dota 2 CUP, организованного компанией Game Show. Встреча окончилась с общим счётом 3:0.
Team Empire участвовала в матче в качестве приглашённой команды, её соперник определялся по результатам состязаний. Ранее в финале чемпионата коллектив Cloud9 одолел пятёрку ProDota Gaming со счётом 2:1. В финале турнира и в шоу-матче OMEN Dota 2 CUP было разыграно по 130 тыс. руб.
Соревнования за звание чемпиона турнира OMEN Dota 2 CUP длились более месяца и состояли из 12 открытых квалификаций и финала, в котором помимо прошедших квалификации команд приняли участие четыре приглашённых коллектива.
Распределение призовых мест и денежных вознаграждений:
1-е место – Cloud9, 130 тыс. руб.
2-е место – ProDota, 65 тыс. руб.
3-4-е места – LQ, QuestionMark, по 26 тыс.руб.
5-8-е места – HalaAres, ChewToy, Reborn, GusGaming, Friends, по 6,5 тыс. руб.
Шоу-матч – Team Empire, 130 тыс. руб.