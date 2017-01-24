Тотализаторы CS:GO принесли организаторам 5 млрд долларов

Зарубежный спортивный канал ESPN провёл расследование, в рамках которого был проанализирован доход сайтов-тотализаторов в Counter-Strike: Global Offensive. В частности, было выяснено, что общий доход с продажи скинов за пределами платформы Steam, а также ставок на киберспортивные соревнования по CS:GO составил около 5 млрд долларов.Также отмечается, что, по прогнозам, к 2020 году доходы этой сферы составят 23 млрд долларов.Напомним, что в 2016 году компания Valve начала борьбу с сайтами-тотализаторами, после чего десятки из них прекратили своё существование.