HellRaisers покинула турнир The ELEAGUE Major 2017

HellRaisers уступила команде North со счётом 15:19 на карте de_mirage. Матч проходил в рамках третьего раунда The ELEAGUE Major 2017 по дисциплине Counter-Strike: Global Offensive.Таким образом, HellRaisers стала первой командой, которая покинула соревнования. «Восставшие из ада» заняли итоговую позицию с 15-го по 16-е место. В это же время North сыграет в следующем раунде соревнования.Напомним, что The ELEAGUE Major проходит с 22 по 29 января в Атланте. Призовой фонд турнира составляет $ 1 млн.