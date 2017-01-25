Вышло корректирующее обновление в Dota 2

В Dota 2 вышло очередное исправляющее обновление. В нём произведены изменения настроек матчмейкинга, а также добавлены мелкие исправления.
— Исправлена прокрутка по краю экрана. Больше не срабатывает, если игрок переносит предмет из инвентаря.
— Исправлена ошибка, когда при использовании некоторых аббревиатур предметов не находились соответствующие вещи в магазине.
— Исправлена ошибка, связанная с выбором подконтрольных групп. Например, клонов Meepo и призываемых существ у Beastmaster.
— При расчёте географического положения игрока при поиске игры теперь используются разные настройки для каждого из региональных серверов.
— Обновлены аббревиатуры некоторых предметов для упрощения их поиска в магазине:
qb — Quelling blade
ags — Aghanim's scepter
vg — Vanguard
bm — Blademail
oov — Orb of venom.