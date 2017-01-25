ESL и AnyKey анонсировали новый женский турнир по CS:GO

Киберспортивная организация Electronic Sports League совместно с компанией AnyKey анонсировала проведение нового турнира по Counter-Strike: Global Offensive среди девушек. Соревнования между девушками пройдут во время проведения очередного сезона Intel Extreme Masters.
Всего в женских соревнованиях примут участие восемь команд из Северной Америки и Европы. Две команды из каждого региона получат прямые приглашения, и ещё 4 слота будут разыграны на квалификациях — три места получат европейские команды, и всего один слот рассчитан на американский регион.
Напомним, что IEM World Championship 2017 пройдёт с 1 по 5 марта в Катовице (Польша). Призовой фонд турнира составляет $ 250 тыс.