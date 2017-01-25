Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2016 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Australian Open 2017 WTA ATP Кубок Дэвиса Кубок Федерации Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Билеты на спорт Фэнтези футбол Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Футбольные трансферы Допинг Купить билет на Кубок Легенд!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные

ESL и AnyKey анонсировали новый женский турнир по CS:GO

25 января 2017, среда. 14:25. Киберспорт
Киберспортивная организация Electronic Sports League совместно с компанией AnyKey анонсировала проведение нового турнира по Counter-Strike: Global Offensive среди девушек. Соревнования между девушками пройдут во время проведения очередного сезона Intel Extreme Masters.

Всего в женских соревнованиях примут участие восемь команд из Северной Америки и Европы. Две команды из каждого региона получат прямые приглашения, и ещё 4 слота будут разыграны на квалификациях — три места получат европейские команды, и всего один слот рассчитан на американский регион.

Напомним, что IEM World Championship 2017 пройдёт с 1 по 5 марта в Катовице (Польша). Призовой фонд турнира составляет $ 250 тыс.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Counter-Strike: Global Offensive
Новости. Киберспорт
25 января 2017, среда
14:38 Мама Александра «s1mple» Костылева: «Он постоянно дрался»
14:25 ESL и AnyKey анонсировали новый женский турнир по CS:GO
14:11 Riot Games разрешила комментаторам по LoL зарабатывать на личных трансляциях
13:10 Игорная комиссия штата Массачусетс обсудила регулирование киберспорта
11:52 Вышло корректирующее обновление Dota 2
11:07 В Overwatch начали праздновать китайский новый год
03:26 Natus Vincere разгромила SK Gaming в рамках The ELEAGUE Major
24 января 2017, вторник
23:28 Virtus.Pro вышла в плей-офф стадию турнира The ELEAGUE Major 2017
22:01 HellRaisers покинула турнир The ELEAGUE Major 2017
18:50 Тотализаторы CS:GO принесли организаторам 5 млрд долларов
17:22 Team Empire обыграла Cloud9 в шоу-матче OMEN Dota 2 CUP
16:38 Team Empire анонсировала состав по League of Legends
13:20 Ярослав «pashaBiceps» Ярзабковски: надеюсь, что Gambit будет нервничать
12:30 Natus Vincere встретится с SK Gaming в рамках The ELEAGUE Major
23 января 2017, понедельник
21:35 Natus Vincere вернулась в десятку лучших команд мира по CS:GO
18:45 Virtus.pro отказалась от участия в SL i-League StarSeries Season 3
16:00 Популярный стример стал профессиональным игроком в CS:GO
15:44 Игроки в FIFA 17 пытались заработать на тяжёлой травме футболиста «Халл Сити»
15:25 Роман Дворянкин: оценивать результаты команды будем после выступления в Киеве
11:59 EG стала чемпионом Dota Pit League Season 5
11:37 Na`Vi, Gambit и Virtus.pro стартовали с победы на The ELEAGUE Major
01:15 Команда Team Empire сыграет с победителем турнира OMEN Dota 2 CUP
22 января 2017, воскресенье
18:49 Flipsid3 стала обладателем Кубка России по Dota 2
18:05 Роман «RAMZES666» Кушнарев: мы волновались, чтобы не занять топ-16
16:22 Команда Baghlan стала чемпионом Кубка России по CS:GO
15:56 Джонатан «EliGE» Яблоновски пожаловался на запрет игры на сторонних серверах
15:44 IG обыграла Team Secret на Dota Pit League S5 по Dota 2
14:12 Team Faceless обыграла Virtus.pro в рамках Dota Pit League S5 по Dota 2
12:52 Рик «manOFsnow» Фелти покинул состав команды Renegades по Overwatch
11:39 Роналдо приобрёл часть акций киберспортивной организации CNB e-Sports Club
00:09 Digital Chaos покинула турнир Dota Pit League Season 5
21 января 2017, суббота
20:07 Team Secret переиграла Digital Chaos в рамках Dota Pit League Season 5
16:10 Evil Geniuses обыграла Team Faceless в рамках турнира Dota Pit League Season 5
11:49 Университет Торонто будет платить стипендию за успехи в киберспорте
11:33 Ученик предложил включить киберспорт в школьную программу
10:22 Virtus.Pro уступила OG в рамках турнира Dota Pit League Season 5
20 января 2017, пятница
20:10 The Score Esports опубликовал рейтинг участников The ELEAGUE Major
17:30 В Южной Корее запустили кулинарное шоу с блюдами из WoW
16:02 Дерек «desi» Брэнчен стал игроком compLexity
15:13 В десятку самых продаваемых игр в США вошли Madden NFL 17, NBA 2K17 и FIFA 17
12:00 Audi стала спонсором команды по CS:GO
11:14 North и FaZe сыграют на IEM Katowice
19 января 2017, четверг
17:08 Игроки в Overwatch отметят китайский Новый год
16:49 В Индии создана первая киберспортивная лига
16:24 Сергей «starix» Ищук: каждый проигранный раунд — это чья-то ошибка
Все новости RSS
Какую игру можно назвать киберспортивной дисциплиной года?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+