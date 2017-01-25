Мама Александра «s1mple» Костылева: «Он постоянно дрался»

На чемпионате ELEAGUE организаторы соревнований выпустили ролик про игрока Natus Vincere Александра «s1mple» Костылева. В съёмках видео поучаствовали родители киберспортсмена.
«Саша был суперактивным. Он был как пропеллер, — рассказала Анжелика Костылева, мама Александра. — Он постоянно с кем-то дрался. Ну постоянно! Когда он уходил в компьютерный клуб допоздна, он вставал в семь утра, шёл в школу и приносил хорошие оценки».
По словам папы, Олега Костылева, главным наказанием для сына был запрет играть за компьютером. Несмотря на то что украинец нередко оказывается в центре публичных скандалов из-за поведения, близкие называют его спокойным и рассудительным человеком. Как рассказала Анжелика Костылева, единственной покупкой игрока стала двухкомнатная квартира. Все остальные деньги киберспортсмен отдал родителям.
Сейчас Костылев вместе с Natus Vincere вышел в плей-офф ELEAGUE после трёх побед подряд в групповой стадии. Матчи этого этапа на чемпионате проходят по швейцарской системе до одной победы.
ELEAGUE — чемпионат по Counter-Strike: Global Offensive. Он проводится в Атланте, США, а матчи транслируют как на Twitch.tv, так и на канале TBS. Призовой фонд турнира составляет 1 миллион долларов. Соревнования продлятся до 29 января.